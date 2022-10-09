Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Durmuş Can N. idaresindeki 35 ARL 978 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolu Madenciler Kavşağı'nda Davut D'nin kullandığı 09 JP 696 plakalı traktörle çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişi ambulanslarla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.









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