Aydın'da sikke ve uyuşturucu ele geçirilen evdeki 6 kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda sikke ve uyuşturucu ele geçirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yeni Mahalle'deki bir eve operasyon yaptı.

Yapılan aramada 64 sikke ile 18 gram esrar ele geçirildi.

Evde bulunan A.G, S.B, V.E, M.D, S.R ve T.B. gözaltına alındı.





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