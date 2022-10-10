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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 50,00 60,00 Kuru incir 42,00 83,00 Sızma zeytinyağı 61,00 61,50 Salamuralık zeytin 14,00 14,00





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