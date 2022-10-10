Aydın’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Germencik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.,



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları uygulama kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı.



Yapılan incelemede uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hesap cezası bulunan P. D. ve C. G. cezaevine gönderildi. M. İ. ile T. B. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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