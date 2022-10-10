Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce yaptıkları operasyonda tutuklanan S.T’ye uyuşturucu maddesini V.A’nın tedarik ettiğini belirledi.



Evinde gözaltına alınan V. A,​​​​​ emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.





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