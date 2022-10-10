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Aydın'da geri itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı

AA

Aydın'da geri itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen de ekipler tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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