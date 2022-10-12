Aydın Ticaret Borsası

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 50 liradan, en yüksek 85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|50,00
|85,00
|Sızma zeytinyağı
|61,00
|66,50
|Sıra mısır
|5,85
|5,90
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