Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Muğla istikametine seyreden Birgül Yücel yönetimindeki 68 AJ 926 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip bariyere çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile aynı araçtaki 2 kişi ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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