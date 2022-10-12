Söke'de firari hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'yi Yeni Mahalle'de düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemin ardından Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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