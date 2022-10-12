Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H (45) ile hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K (30) yakalandı.



Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.





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