Söke'de bir firari hükümlü yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Söke'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sazlı Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda "yakın akrabayı öldürmek ve 2313 sayılı kanuna aykırılık" suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.



Firari hükümlü, cezaevine gönderildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.