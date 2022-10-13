Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 42 liradan, en yüksek 73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru incir 42,00 73,00 Sızma zeytinyağı 63,50 68,50





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