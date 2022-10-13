Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.Y'nin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

T.Y'nin kullandığı aracı Tepeköy Mahallesi yakınlarında durduran ekipler, yaptıkları aramada 69 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.Y, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.





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