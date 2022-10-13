Aydın'da geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Didim ile Kuşadası ilçesi açıklarında da farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan botlardaki 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.