Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kral Charles ile Truss'ın diyaloğu gündem oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Mesudiye Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine T.K (35) ile T.K (40) bıçakla yaralandı.

Yaralılar, Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili yakalanan S.Ç (40), sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.