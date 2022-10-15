Aydın'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 35 AVG 692 plakalı beton mikseri, manevra yaptığı sırada devrildi. Kazada sürücü M.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle araçtaki beton yola yayıldı.

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