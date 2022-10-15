Aydın'da amatör küme maçında kalp krizi geçiren futbolcu hastaneye kaldırıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde maç sırasında kalp krizi geçiren amatör futbolcu hastanede tedaviye alındı.

Aydın 1. Amatör Küme ekiplerinden Demirci Gençlik ile Hayri Usta Sportif, Adnan Menderes Stadı 1 No'lu Yan Saha'da karşılaştı.

Demirci Gençlik takımının sol bek oyuncusu Hüseyin Kaya, 20. dakikada taç atışı kullanırken yere yığıldı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Demirci Gençlik-Hayri Usta Sportif maçı ise ertelendi.



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