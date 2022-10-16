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Aydın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA

Aydın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın-İzmir kara yolunda, A.P. (24) yönetimindeki 09 AHL 802 plakalı otomobille B.C.D. (18) idaresindeki 09 BT 197 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu S.T. (11) yaralandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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