AK Parti Aydın Milletvekili Erim'in vefat eden annesi defnedildi

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AYDIN (AA) - AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in hayatını kaybeden annesi Hacer Erim'in (84) cenazesi toprağa verildi.

Hacer Erim için İsabeyli Mahallesi'ndeki Çarşı Camisinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Erim'in cenazesi, İsabeyli Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Törene Erim'in yakınları, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınaz, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, CHP İl Başkanı Ali Çankır ile diğer ilgililer katıldı.



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