Manisa'daki "kamu fotoğrafçıları" eğitimi kapsamında Dilek Yarımadası'nda uygulama yapıldı

AYDIN (AA) - Manisa'da kamu kurum ve kuruluşlarının basın birimi çalışanları, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı fotoğrafladı.

Manisa'daki kamu kurum ve kuruluşlarının basın birimlerinde çalışan personeller, Temel Fotoğrafçılık Eğitimi kapsamında Manisa Valiliği öncülüğünde Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin destekleriyle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na geldi.

Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu, programla ilgili yaptığı açıklamada geçen yıl kamu kurum ve kuruluşlarının basın birimlerinde çalışan personele yönelik "Kamu Fotoğrafçıları Kursu" kapsamında çeşitli uygulama eğitimlerinin yapıldığını belirtti.

Kurs kapsamında kentin doğal güzelliklerini fotoğrafladıklarını ve sergi açtıklarını anımsatan Eroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile yapılan bir çalışma sonrasında Dilek Yarım Adası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı da gezdiklerini söyledi.

Eroğlu, "Kamu Fotoğrafçıları Kursunu açarken kamu kurumlarında çalışan personelimizin daha doğru teknikleri kullanarak fotoğraf çekmesi amacıyla teknik ve pratik bilgiyi bir arada verebilmeyi ve bu sayede onların bu konudaki bilgi ve deneyimlerini arttırmayı hedeflemiştik. Kursumuzda teknik bilgileri anlattığımız personelimiz için düzenlediğimiz bu gezilerle de pratik yapma imkanı sağlıyoruz." dedi.

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Fotoğraf Usta Öğreticisi Turgay Duyar ise yapılan eğitimin ardından farklı yerlere gerçekleştirilen eğitim uygulama gezilerinin çok faydalı olduğunu ve bilgilerin pekiştirildiğini kaydetti.

Çekilen fotoğrafların tamamının Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne teslim edileceğini kaydeden Duyar, "Kursiyerlerimiz buradaki doğal güzellikleri fotoğraflama imkanı buldu. Yine açacağımız sergide burada çektiğimiz fotoğrafları sergilemeyi planlıyoruz. Umuyoruz ki bu güzellikleri fotoğraflarımıza da yansıtmayı başarabilir, bu güzel doğayı sergimizi gezecek olan insanların hayalinde canlandırabiliriz." diye konuştu.





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