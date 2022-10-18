Germencik'te Naipli Çayı'ndaki kötü kokuya çözüm talebi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Tekin Mahalle sakinleri, bölgeden geçen Naipli Çayı'ndan gelen kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor.



Tekin Mahalle Muhtarı Serdar Korkut, gazetecilere yaptığı açıklamada mahalle kenarından geçen çaydan son aylarda kötü koku geldiğini söyledi.

Çevredeki fabrikaların atık sularını çaya akıttığından şüphelendiklerini ifade eden Korkut, "Bizim mahalle gece gündüz bu kokunun altında. Burada eskiden balık tutuluyordu. Şimdi canlı yaşamıyor. Hastalığa davetiye çıkarıyor burası. Su, mahallenin içinde köprünün altından geçiyor. Bu kokuyu gelip duymamak mümkün değil." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Korkut da çayda eskiden balıkçılıkla geçimini sağlayanların bulunduğunu, bugün ise kirlilik nedeniyle yanında durulamaz hale geldiğini, kirlilik ve kötü kokunun nedeninin belirlenmesi ve sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.









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