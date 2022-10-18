Aydın’da göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen kişi yakalandı

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​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Argavlı Mahallesi'nde yol kenarında 3 düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.



İkisi Suriyeli, biri Filistinli 3 düzensiz göçmen, ekiplerce yakalandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düzensiz göçmenlerin bir araçtan indiğini belirledi. Yapılan inceleme sonucu aracın sürücüsü B.G, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ise işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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