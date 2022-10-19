Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şevketiye Mahallesi 253 Sokak'ta devriye görevi esnasında şüphe üzerine seyir halindeki 09 C 0086 plakalı otomobili durdurdu.

Üzerinde 3 gram kristal uyuşturucu bulunan S.S, emniyete götürüldü.





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