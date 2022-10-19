Söke'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

AYDIN (AA) - 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Söke'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.



Söke Muhtarlar Derneği'nin çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Dernek Başkanı Ali Çıtak, konuşmasında muhtarların bir yandan kırsalda ve merkezde yaşayan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır" sözlerini hatırlatan Çıtak, "Muhtarlık müessesesini ilgi ve alakalarıyla toplum nezdinde yeniden canlandıran, önemini artıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gazi Meclisimize teşekkürlerimizi sunuyor, tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum." dedi.

Kisir Mahalle Muhtarı Baki Suna da törende kendi yazdığı "Muhtar" isimli şiiri okudu.







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