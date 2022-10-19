Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası

AA

Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası

AYDIN (AA) - Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye 10 bin 596 lira idari para cezası verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke - Didim Devlet Avlağı’nda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, M.D, F.B. ve B.Y'nin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.

Takozsuz 3 av tüfeği ile avlanan hayvanlara el koyan ekipler, 3 kişiye toplam 10 bin 596 lira idari para cezası uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Söke'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi ...
Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği belirlenmeye çalışılıyor (3)
YEREL HABERLER Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği ...
8 yaşındaki Halil'e 3'üncü kez doku nakli yapılacak
YEREL HABERLER 8 yaşındaki Halil'e 3'üncü kez doku nakli yapılacak
(Görüntülü) AYDIN&#039;DA MEYDANA GELEN DEPREMİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDIN'DA MEYDANA GELEN DEPREMİN ...
Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 4.1 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem (2)
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 4.1 ve 4 ...
(Görüntülü) KUŞADASI KÖRFEZİ&#039;NDE ART ARDA İKİ DEPREM
YEREL HABERLER (Görüntülü) KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE ART ARDA İKİ ...
Aydın’da göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen kişi ...
Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 4.1 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 4.1 ve 4 ...
Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği belirlenmeye çalışılıyor (2)
YEREL HABERLER Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği ...
Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği belirlenmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği ...
Nazilli Belediyespor'da 3 kadro dışı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da 3 kadro dışı
Yunan unsurlarınca geri itilen 47 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunan unsurlarınca geri itilen 47 göçmen kurtarıldı
Germencik'te Naipli Çayı'ndaki kötü kokuya çözüm talebi
YEREL HABERLER Germencik'te Naipli Çayı'ndaki kötü kokuya çözüm ...
Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı
GÜNCELLEME - Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Aydın'da yol kenarında kadın cesedi ...
Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı
Söke'de sokak köpeği saldırısıyla yaralanan çocuğun ailesinden barınak talebi
YEREL HABERLER Söke'de sokak köpeği saldırısıyla yaralanan çocuğun ...
Manisa'daki "kamu fotoğrafçıları" eğitimi kapsamında Dilek Yarımadası'nda uygulama yapıldı
YEREL HABERLER Manisa'daki "kamu fotoğrafçıları" eğitimi kapsamında ...
AK Parti Aydın Milletvekili Erim'in vefat eden annesi defnedildi
YEREL HABERLER AK Parti Aydın Milletvekili Erim'in vefat eden annesi ...
Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.