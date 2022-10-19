Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası

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AYDIN (AA) - Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye 10 bin 596 lira idari para cezası verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke - Didim Devlet Avlağı’nda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, M.D, F.B. ve B.Y'nin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.

Takozsuz 3 av tüfeği ile avlanan hayvanlara el koyan ekipler, 3 kişiye toplam 10 bin 596 lira idari para cezası uyguladı.

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