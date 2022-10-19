Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

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​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşildere mevkiindeki uygulama noktasında yaptığı sorgulamada U.M’nin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

U.M. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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