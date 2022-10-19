Germencik'te Muhtarlar Günü kutlandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte Germencik Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çankaya, Atatürk Anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çankaya, yaptığı konuşmada Osmanlı'dan Cumhuriyete taşınan muhtarlık kurumunun devletle vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, devletin halka açılan ilk kapısı olduğunu söyledi.



Kaymakam Ersin Tepeli ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar'ın da katıldığı tören sonrası kahvaltı programı yapıldı.







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