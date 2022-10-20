TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Kuşadası'nda 2022 turizm sezonunu değerlendirdi

AYDIN (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kuşadası'nda turizmcilerle bir araya geldi.

Bağlıkaya, bir restoranda TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, yönetim kurulu üyeleri ve acente temsilcileriyle bir araya gelerek görüştü.

Programda gazetecilere açıklama yapan Bağlıkaya, 2022 turizm sezonunun 2019 sezonunun üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Turizm sezonun belli bölgelerde kasım ayının sonuna kadar uzayacağını belirten Bağlıkaya, "Talepler ve rezervasyonları o yönde. Kış aylarını da geçen kışlardan daha yüksek olacağını düşünüyorum." dedi.

Dünyanın her yerinde turizmde artış yaşandığını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Dünyada seyahat ve tatil özlemi var. Biz kendi bölgemizde mümkün olduğu kadar ana pazarımızdaki Rusya ve Ukrayna'ya rağmen yükselişle kapattık. Orta Doğu, İran, İngiltere, Almanya'daki turizm pazarı yükselişi devam ediyor. Bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bu yıl bakanlık turizm rakamlarını iki kez revize etti biz de revize ettik. Esnafa ve turizm bakanlığına yansıması bizi memnun ediyor. Beklediğimizin üstünde bir gelişme var. Özellikle Kuşadası'nda Türk kurvaziyer turizminin daha hareketli olmasıyla genel turizm artışını birebir görebiliyoruz. Yalnız burası değil Van, Diyarbakır, Gaziantep, Urfa ve özellikle Kapadokya hala turizm devam ediyor otellerde yer yok. İnşallah 2023'te bir aksilik olmazsa seyahat özlemi duyanların hareketliliğinin devam etmesini bekliyoruz. Türk turizminin 2023 ve 2024 ciddi rekorlar kırılacağını inanıyorum."



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