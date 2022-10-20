Aydın'da 405 litre kaçak şarap ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde 405 litre kaçak şarabın ele geçirildiği evin sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesinde Ö.I'nın evine operasyon yaptı.

Adresteki aramada 405 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.





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