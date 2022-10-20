Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hükümet Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada satışa hazır 643 gram esrar, 10 kök Hint keneviri ele geçirildi. H.U. gözaltına alındı.

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