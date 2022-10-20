Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

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​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgeye botla ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ettiği belirlenen yabancı uyrukluları alıp kıyıya getirdi.

Kurtarılan 28 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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