Aydın'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çine'den Aydın istikametine giden Fatih Elkamış'ın kullandığı 07 AOG 083 plakalı otomobil Menderes Bulvarı Sanayi Sitesi kavşağında Fethi İrkin yönetimindeki 34 DG 2349 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Elkamış'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

















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