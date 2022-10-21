Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

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​​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde, hakkında 9 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyköy Mahallesi’ndeki uygulamada, kimlik sorgulaması yaptığı C.Ç'nin 9 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

C.Ç. işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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