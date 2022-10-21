Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru incir 42,00 83,00 Naturel ham zeytinyağı 54,50 56,50 Sıra buğday 6,50 6,50 Sıra mısır 5,75 5,85





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