Aydın'da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde devre mülklerini satmak isteyen kişileri dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, devre mülklerini satmak isterken kendilerine telefonla ulaşan dolandırıcılara 174 bin lira kaptırdıklarını belirten iki kişi polise başvurdu.

Yapılan araştırmada, dolandırıcıların "Devre mülklerinizi yüksek fiyatla satabiliriz" diyerek iletişim kurdukları ve çeşitli sözlerle kandırarak banka bilgilerini aldıkları mağdurların hesaplarından para çektikleri tespit edildi.

Belirlenen şüpheliler L.K, M.T, A.A, A.K. ve F.İ. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.T, A.A. ve F.İ. tutuklandı. L.K. ile A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden ele geçirilen 75 bin lira mağdurlara teslim edildi.

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