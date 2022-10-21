Aydın Valisi Aksoy, Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezini inceledi

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AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Yenipazar ilçesinde Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Çulhan Mahallesindeki Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezini gezen Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'tan bilgi aldı, eğitim gören öğrencilerle sohbet etti.

Aksoy, gazetecilere, çalışmaları yerinde incelemek ve varsa eksikliklerin giderilmesi için buraya geldiğini söyledi.

Çocukların eğitimlerini daha üst noktalara taşıyacak ortamlar hazırlamayı amaçladıklarını dile getiren Aksoy, "Önümüzdeki süreçte merkezi Milli Eğitim Bakanımızın da ziyaret etmesini bekliyoruz. Temennimiz eğitimde kalite ve başarıyı daha üst noktalara taşımak." dedi.

Vali Aksoy, daha sonra Yörük Ali Efe Evi Müzesini gezdi.

Yenipazar Kaymakam Vekili Şule Demirtaş, Belediye Başkanı Yüsran Erden, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özaslan, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ali Katman da programlarda hazır bulundu.







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