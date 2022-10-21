Germencik'te yağmur duası yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Abdurrahmanlar Mahallesi'nde cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, yağmur duası yaptı. Etkinlikte yemekler de ikram edildi.

Muhtar Akif Şahan, yaptığı açıklamada, tarım için yağmurun önemine değinerek, dualarının kabul olmasını diledi.



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