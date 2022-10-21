Aydın'da bulunan çalıntı motosiklet engelli sahibine teslim edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan çalıntı motosiklet, engelli sahibine ulaştırıldı.

Umurlu Mahallesi'nde yaklaşık 40 gün önce engelli Seyhat Ünlü'nün (51) evinin önündeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan trafik kontrolü sırasında çalıntı motosiklet bulundu.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhat Ünlü'yü arayarak motosikletinin bulunduğu bilgisini verdi.

Motosikletini teslim alan Ünlü, AA muhabirine, motosikleti bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 gün önce motosikletinin çalındığını aktaran Ünlü, "Bunu yapanlar utansın. Hiç kimseye böyle bir şey yapmasınlar, sadece engelli değil sağlam insanlara da bunu yapmasınlar." dedi.

Ünlü, motosikleti çalındığından beri evden çıkamadığını belirterek, "Mecbur kaldım sağa sola hep taksiyle geldim gittim. Mağdur oldum, bu yüzden psikolojim bozuldu. Bu yüzden motorumu bulan jandarmaya dua ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun, beni sevindirdikleri için." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.