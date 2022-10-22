Nazilli'de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğrencilere, jandarma ekibince trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programı kapsamında eğitim tırı, Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesine getirildi.



Tırda verilen eğitimde, emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı.

Eğitim programını, Nazilli İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Caner Özkul ile İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Yüzbaşı Ercüment Bektaş da takip etti.

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