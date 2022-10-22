Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Yenipazar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çarşı Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada 38 gram skunk, 10 gram skunk tohumu, 57 kök Hint keneviri ele geçirildi. S.Y. gözaltına alındı.

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