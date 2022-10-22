Kuşadası açıklarındaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​AYDIN (AA) - Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 37 düzensiz göçmen Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ekibi, Kuşadası açıklarında lastik botta bulunan yabancı uyrukluların yardım beklediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekip, lastik bottaki 35 Filistin, bir Suriye ve biri Irak uyrukluyu kıyıya çıkardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.