Kuşadası destinasyonu, Avrupalı seyahat acentelerini ağırladı

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AYDIN(AA) - Kuşadası ve çevresinin turistik potansiyelinin tanıtımı amacıyla Almanya, Hollanda ve Avusturya'dan gelen seyahat acentelerine yönelik etkinlik düzenlendi.



İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinliğe üç ülkeden 200 seyahat acentesi ile Türkiye'deki turistik tesislerden temsilciler katıldı.



Peninsula Turizm Genel Müdürü Fahrettin Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada acente temsilcilerine 2023 yılı ile ilgili ürünleri tanıtacaklarını, bölge hakkında genel bilgi edinmelerini sağlayacaklarını belirtti,



Selçuk-Efes Meryemana destinasyonunu deneyimleyecek konukların ilçede güzel bir hafta geçirmelerini sağlayacaklarını kaydeden Çiçek, "Amaç bölgemizi tanıtmak ve Almanya, Hollanda, Avusturya'dan gelecek olan turist trafiğini arttırmaktır." dedi.

Aneks Tur Genel Müdürü Murat Kızılsaç ise Ege Bölgesi'nin bu pazardan aldığı payı artırdığına işaret ederek, "2022 sezonu stresli başladı. Fakat beklediğimizden daha iyi geçti. 2023'te Ege Bölgesi'nin payının üç kat artacağını düşünüyoruz. Hedefimiz bu ülkelerden Türkiye'ye 1 milyon turist göndermek olacaktır." diye konuştu.

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