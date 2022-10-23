Aydın'da rahvan at yarışları gerçekleştirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Rahvan At Yarışları yapıldı.



Nazilli Belediyesince Sümer Mahallesi'nde bulunan Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nin girişindeki sahada bu yıl 26.'sı düzenlenen organizasyonda, 40 ilden 178 at yarıştı.

Atların yürüyüşü ve hızına göre değerlendirilen yarışları çok sayıda vatandaş izledi.

Üst üste belirlenen sayıda yürüyüş hatası yapan atlar diskalifiye edildi.

Baş kategorisindeki yarışta Ayaz, başaltı kategorisinde Cumhur Reis, büyük ortada Destan, küçük ortada Narin, dörtlü tay kategorisinde Mutu Mira, üçlü tayda Fırtına, destede Sencer, ithal A kategorisinde ise Rüzgar isimli atlar birincilik elde etti.

Organizasyonda ilk kez kadın kategorisinde de yarış yapılırken, Ödemiş'ten katılan Ceren Canbulduk'un sahibi olduğu Atlas adlı at birinci oldu.

Dereceye girenlere para ödülü ve kupa verildi.



Nazilli Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Şevket Yapar, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, Samsun, Afyon, Uşak, Bursa, Kütahya, Uşak, Mardin, Erzurum başta olmak üzere 40 ilden 178 atın yarışlara katıldığını belirterek güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da yarışları izledi.









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