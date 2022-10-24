Germencik'te jandarmanın bulduğu çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde çalınan bir motosiklet sahibine teslim edildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesinde Hakan Yılmaz'a ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan yol uygulamasında çalıntı motosiklet bulundu.



Motosikletini teslim alan Yılmaz, ekiplere teşekkür etti.

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