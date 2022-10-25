Kuşadası açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Ekipler, bottaki yabancı uyruklu 27 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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