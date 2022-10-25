Yenipazar'da "beslenme" konulu panel düzenlendi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kadınlara yönelik beslenme konulu panel düzenlendi.

Yenipazar Kent Konseyi Kadın Meclisince, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde Uzman Diyetisyen Fadime Acar, besin gruplarını, vitamin çeşitlerini, çocuklar ve yaşlılar için beslenme yöntemlerini anlattı.

Belediye Başkanı Yüsran Erden ile meclis başkanı Gülçin Ercan, konuşmasında Acar'a teşekkür etti.

Programa, Yenipazar Kaymakam Vekili Şule Demirtaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Elif Meryem Yurdakul Şipal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar da katıldı.

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