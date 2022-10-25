Aydın'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan akrabası tarafından bıçakla yaralandı.
Zafer Mahallesi'nde akraba oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Aşkın D. ile S.D, karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. yanındaki bıçakla Aşkın D'yi yaraladı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aşkın D, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Aşkın D, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, şüpheli S.D'yi gözaltına aldı.
Kavga anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.