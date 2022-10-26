Aydın'da seyir halindeki otomobil yandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halinde alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Denizli-Aydın kara yolu Dallıca mevkisinde seyreden Bekir A. idaresindeki 35 AE 5096 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan inen sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bu sırada bölgede bulunan bir çimento aracından su çekilerek otomobile müdahale edildi. Söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan karşı şeritte bir otomobil, park halindeki minibüs ve başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmadı.







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