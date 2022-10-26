Aydın'da 52 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı, tekneyle kaçmaya çalışan 2 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında farklı saatlerde iki lastik botu durdurdu. Ekipler, botlardaki 44 yabancı uyrukluyu kurtarıp kıyıya çıkardı.

Didim açıklarında da lastik bottaki 8 kişi kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen toplam 52 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan Didim açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan teknedeki 2 düzensiz göçmen yakalandı.

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