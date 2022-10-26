GRAFİKLİ - Muğlalı arıcı çift, en kaliteli bal için diyar diyar geziyor

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AYDIN/MUĞLA (AA) - FERDİ UZUN / ALİ RIZA AKKIR - Kamyona yükledikleri kovanlarıyla her yıl uzun yolculuklara çıkan Muğlalı arıcı çift, Anadolu'nun zengin bitki örtüsünden en kaliteli balı elde edebilmek için sezon boyunca yoğun mesai harcadı.

Arıcılık yapan ailede büyüyen Ziya Aslanpay (54) ve evlendikten sonra arıcılıkla tanışan eşi Zennur Aslanpay (48), 200 kovanı kamyonlarına yükleyerek memleketleri Muğla'nın Ortaca ilçesinden nisan ayında bal yolculuğuna çıktı.

Aslanpay çiftinin ilk durağı, Denizli'nin Acıpayam ilçesi oldu. Dağlık araziye geçici konaklama yapabilecekleri taşınabilir baraka kuran çift, 1,5 ay kaldıktan sonra yaklaşık 700 kilometrelik yolculukla Kayseri'ye geçti.

Burada da kekik ve geven bitkisinden bal sağımı yapan çift, 2,5 ay sonra çam balı için Aydın'ın Kuşadası ilçesine hareket etti.

Yerleşim yeri olmaması nedeniyle taşıma su ve şarj edilen ışık kaynaklarıyla ihtiyaçlarını karşılayan çift, burada da 3 ay bal sağımıyla toplam 7 aylık yolculuğu tamamlayarak Ortaca'daki evlerine döndü.

Ziya Aslanpay, AA muhabirine, aile olarak bu yolculuğu her yıl yaptıklarını, biri evlenen diğeri de üniversitede okuyan çocuklarının da geçmişte kendilerine bazı etaplarda eşlik ettiğini söyledi.

Bal sağmanın kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu ve buna alıştıklarını belirten Aslanpay, bu yıl yaklaşık 2 bin kilometre yol katettiklerini ifade etti.

- "Bu iş aşk işi"

Arıcılıkta dinlenmenin olmadığını, kış döneminde arıların bakımını, beslemesini ve ilkbahar için hazırlık yapacaklarını anlatan Aslanpay, bu işin büyük emek ve fedakarlık gerektirdiğini dile getirdi.

En iyi balı elde etmek için yılın önemli bölümünde yakınlarından, arkadaşlarından ayrı hayat sürdürdüklerini ifade eden Aslanpay, "Bu iş aşk işi. Sevmeyen arıcılık yapamaz." dedi.

Kayseri'de kekik ve geven bitkisinden bal sağımı yaptıklarını, çam balında ise istedikleri verimi bulamadıklarını anlatan Aslanpay, "Kayseri'de sağdığımız bal da masrafımızı karşıladı. Şartlar ağırlaştı. Nakliyeler epey masraflı. Sadece gelip gitmeme yaklaşık 60 bin lira harcamışımdır. Aç kalınca arılarımızı mecburen besliyoruz. Çamda da bal yok, arılarımız cebimize bakıyor. Arılarımızı beslemezsek baharı göremeyiz." ifadelerini kullandı.

Özellikle Kuşadası'nda çok az verim alındığını belirten Aslanpay, "Arıcılık gitgide bitiyor desek de yeridir. Doğal koşullar, küresel ısınma, yangınlar... Eskiden birebir bal aldığımızı bilirdim, şimdi 10 kovandan bir teneke bal alıyorum." diye konuştu.

- "Burada yaşam zor, ilkel"

Aslanpay, kendisinin tüm yıl uğraşarak sağdığı balı kilogramı ortalama 150 liradan sattığını ancak piyasada çok ucuz ballar satıldığını gördüğünü, vatandaşların şurup katılmış ballara aldanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Zennur Aslanpay ise yaptıkları işin zorluğuna değinerek, "Bir göz oda... Mutfağımızı depo yaptık bu sefer. Arıcılıkla geçiniyoruz. 3 yıldır da kötü gidiyor, iyi bir verim alamıyoruz. Arıyı geliştiriyoruz, mahvoluyoruz. Bal olmayınca can da gidiyor. Burada yaşam zor, ilkel." açıklamasında bulundu.





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